OL – ASSE, les compos probables et les absents

Du côté de l'OL, Peter Bosz a de nombreux soucis, essentiellement défensifs, puisque Jason Denayer est blessé, Emerson Palmieri est toujours malade et Jérôme Boateng suspendu. Insuffisamment remis de sa blessure, Sinaly Diomandé ne postule pas non plus. Pas plus que Marcelo (écarté) et Jeff Reine-Adélaïde (reprise). Enfin, il manque les deux éléments encore à la CAN.

Les absents du côté de l'OL : Toko Ekambi, Slimani(CAN), Boateng (suspendu), Denayer (blessé), Emerson (malade), Diomandé, Reine-Adélaïde (reprise), Marcelo (choix).

L'OL sans défense, l'ASSE sans attaque

A l'ASSE, Pascal Dupraz n'est pas franchement mieux loti avec cinq joueurs à la CAN, deux joueurs en reprise (Hamouma, Gnagnon) et trois cas de Covid (Boudebouz, Trauco, Sissoko). En revanche, trois retours dans le groupe : Bakary Sako, Arnaud Nordin et Etienne Green. Arrivé hier soir, Eliaquim Mangala n'a pas pu être qualifié à temps.

Les absents du côté de l'ASSE : Moukoudi, Sow, Neyou, Bouanga, Khazri (CAN), Boudebouz, Trauco, Sissoko (Covid), Hamouma, Gnagnon (reprise).

OL : Lopes - Lukeba, T.Mendes, Da Silva - Dubois (cap.), Caqueret, Guimaraes, Henrique - Paqueta, Aouar - Dembélé.

ASSE : Bernardoni - Maçon, Bakayoko, Kolodziejczak (cap.), Nadé, G.Silva - Camara, Youssouf - Nordin, Sako (ou Thioub), Aouchiche.