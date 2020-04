OL, ASSE : les conditions pour être européens malgré l’arrêt de la L1

true

Respectivement 7e et 17e de Ligue 1, l’OL et l’ASSE ont encore une chance d’accrocher la Coupe d’Europe l’an prochain. Explications.

Avec le classement entériné par la LFP, on y voit désormais un peu plus clair sur les qualifications pour la prochaine Ligue Europa. Dans tous les cas de figure, le LOSC – qui a terminé 4e de Ligue 1 – accèdera directement à la phase de groupe de la compétition. Pour les deux autres places qualificatives, il faudra attendre le 20 mai prochain et les décisions concernant la tenue ou non des finales de Coupe de la Ligue (OL – PSG) et de la Coupe de France (ASSE – PSG) pour y voir plus clair.

L’OL ne peut pas espérer mieux que le Q2 de la C3… sauf s’il gagne la C1

Si les deux matches sont annulés ou que le PSG remporte les deux rencontres, l’OGC Nice (5e) ira en phase de groupe de C3 et le Stade de Reims (6e) au 2e tour préliminaire de la compétition. Dans le cas où l’OL pouvait disputer la finale de Coupe de la Ligue et venait à battre Paris, les Gones se retrouveraient alors au Q2 de la Coupe d’Europe… Et Nice directement en poules (Reims non européen).

Les Lyonnais ont encore une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions : la remporter dans l’hypothèse qu’elle puisse reprendre en août. Un cas hautement improbable mais qui a encore le mérite d’exister tant que l’UEFA n’a pas tiré un trait sur une reprise en août.

L’ASSE, tout sur la Coupe

Pour Saint-Etienne, en cas de succès à huis-clos face à Paris, la donne est très simple. En effet, les Verts iraient directement en phase de poule de Ligue Europe, renvoyant l’OGC Nice en Q2. La seule chance que les Aiglons ne soient pas européens est une double victoire de l’OL et de l’ASSE. Peu probable mais encore possible à l’instant t.