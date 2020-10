OL, ASSE : les Gones reprennent un bien très cher aux Verts

Tout semble partir à vau-l’eau ces derniers temps à l’ASSE. Après un excellent début de saison, les hommes de Claude Puel viennent d’enchaîner trois défaites d’affilée et sont rentrés dans le rang en L1. En coulisses, les ratés William Saliba et M’Baye Niang pourraient aussi plus peser que prévu même si le Castrais reste positif pour la suite de la saison. En attendant, l’ASSE vient de prendre un nouveau coup sur la tête : l'AS Saint-Priest a décidé de divorcer avec les Verts pour se remettre avec l’OL six ans après avoir quitté le club rhodanien.

« Cet accord va dans le sens de l’histoire »

« Cet accord va dans le sens de l’histoire. Il n’était pas normal que l’ASSP, élue pendant plusieurs années, “meilleur club de jeunes amateurs” de la région Rhône-Alpes, ait abandonné son partenaire historique avec l’OL, club avec qui il a tout naturellement vocation d’être la filière », affirme le maire de la ville Gilles Gascon dans Le Progrès.

Toujours dans le quotidien régional, le président de Saint-Priest a confirmé ce divorce. « On a dû concilier en interne, face à la pression de la Ville, de nos licenciés, majoritairement supporters de l’OL, des familles et de nos partenaires, qui n’avaient pas compris le virage historique qui avait été pris il y a six ans. La fibre affective a fini par prendre le dessus », témoigne Patrick Gonzalez.