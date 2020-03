OL – ASSE : les rivalités bretonnes risibles par rapport au derby ?

true

Pour Gaël Danic, joueur breton passé par l’OL, aucun derby de sa région n’arrive à la cheville de la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne.

Si la Bretagne compte de nombreux clubs professionnels et que les derbys sont légions en Ligue 1 et en Ligue 2, Gaël Danic se refuse cependant à faire de ces matches des références de rivalité. Bien que Breton (né à Vannes) et fier de l’être, l’actuel milieu de terrain de l’US Saint-Malo (National 2) a pris une claque lorsqu’il a disputé un derby OL – ASSE il y a quelques années.

Dans les colonnes de « Ouest-France », Danic a justifié sa position : « Après avoir connu le Lyon – Saint-Étienne, cela m’a fait minimiser ce qu’était un derby breton. À Lyon, j’avais bien pris conscience de ce que ce match englobait. En Bretagne, si je me mets dans la peau d’un Rennais, si on joue Brest, Lorient ou Guingamp, peu importe. Il n’y a pas plus de rivalité avec l’un ou l’autre ».

Il faut dire que, s’il y a quelques années il y avait une vraie rivalité entre les clubs pour le titre honorifique de « Champion de Bretagne », cela ne s’est jamais retranscrit par une animosité forte comme celle qui oppose les voisins lyonnais et stéphanois.