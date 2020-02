OL – ASSE : Puel écarte Ruffier pour le derby et s’en explique

true

Ruffier encore écarté face à l’OL

« Les joueurs qui viennent de reprendre ne seront pas disponibles pour ce week-end. Pas de Stéphane Ruffier non plus. On récupère Fofana qui revient de blessure. Pour ce match, les conditions ne sont pas requises pour un retour de Stéphane Ruffier dans le groupe. Le reste, c’est de cuisine interne. »

Puel a conscience de l’importance du derby

« Ce derby est un match différent. Ils sortent d’un match avec un très bon résultat en Ligue des champions. Je regrette que les supporters ne puissent pas nous accompagner. Je suis conscient de l’importance de ce match pour le club, les joueurs et les supporters. J’ai besoin de me détacher de tout ça pour rester lucide et bien nous préparer et espérer faire un résultat.

L’OL sera fin prêt

C’est très intéressant de vivre un derby, d’en jouer un. Il faut faire attention de ne pas déjouer et de rester lucide. L’OL a fait un bon match face à la Juve mais en championnat c’est différent. C’est un derby, ils ne vont pas se relâcher. Il faut se concentrer sur notre match à nous. »

Les supporters doivent booster l’ASSE

« On veut relancer la machine. L’essentiel est d’être armé, psychologiquement, pour se battre et remonter petit à petit au classement. Il faut être là au bon moment, avec la conviction nécessaire. Il y a une attente exceptionnelle de nos supporters. Je trouve ça super. Les joueurs doivent se servir de cette source de motivation pour jouer avec lucidité sur le terrain. »»

Juninho a marqué le coach des Verts

« Je garde en mémoire l’image d’un très grand professionnel. Il n’était pas très expressif dans le groupe mais a toujours été présent. J’ai eu chance d’entraîner un grand joueur comme lui. »