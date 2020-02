OL – ASSE : Toko Ekambi a déjà été briefé pour le derby

true

L’OL a pris une option pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Conquérants et solidaires, les Gones ont dominé une pâle Juventus Turin hier à Décines (1-0) et ont affiché un visage qui redore l’image de la L1 sur la scène continentale.

Bruno Guimaraes 🇧🇷 vs Juventus(Opta):

-68 ballons touchés

-86,3% passes réussies(44/51)

-7 duels gagnés(87,5%)

-6 ballons récupérés

-4 interceptions

-3 tacles

-2 dribbles réussies

-1 dégagement

-1 faute subie #OLJuve — Stats Foot (@Statsdufoot) February 26, 2020

« C’est plus qu’intéressant, ça prouve que cette équipe de Lyon peut aussi être une grande équipe même si faut rester humble, a savouré Rudi Garcia au coup de sifflet final. La Juventus reste favorite. Sur un match on peut battre meilleur que nous, on l’a prouvé. Et nous sommes encore en course dans tous les tableaux. Je regrette qu’on n’ait pas pu marquer un 2e but en première période avec la tête de Toko Ekambi, ou une ou deux autres situations. Je suis content pour les garçons ils ont su se mettre à la hauteur de l’événement. »

Toko Ekambi attend l’ASSE de pied ferme

Le message de Garcia vient à point nommé quand on sait que l’OL recevra l’ASSE dimanche en clôture de la 27e journée de L1 (21h). Karl Toko Ekambi est déjà bien au courant de l’importance du derby à Lyon. « C’est pas rien de tomber la Juve, mais il ne faut pas s’emballer. On a signé une belle victoire, c’est un exploit, mais on doit se remettre au boulot pour dimanche. On m’en a parlé, donc j’ai hâte d’y être », a glissé l’attaquant de l’OL au Progrès.