OL – ASSE : un premier handicap de taille pour les Verts ?

L’OL a fait forte impression contre la Juventus Turin. En 8es de finale aller de la Ligue des champions, les Gones ont formé une équipe soudée et compacte pour dominer de pâles Turinois (1-0).

Claude #Puel 🎙: « Les joueurs qui viennent de reprendre ne seront pas disponibles pour ce week-end. Pas de Stéphane Ruffier non plus. On récupère Fofana qui revient de blessure. » #OLASSE pic.twitter.com/9GO0G8c06b — Le Progrès – ASSE (@leprogres_asse) February 28, 2020

Dans quel état d’esprit les Gones seront-ils pour la réception de l’ASSE dimanche en clôture de la 27e journée de L1 ? Claude Puel n’a aucun doute sur le sujet : les Lyonnais seront regonflés à bloc en pensant à la défaite rageante du match aller (0-1). Sans même le savoir, l’OL pourrait compter sur un avantage non négligeable face aux Verts.

Schneider ne réussit pas à l’ASSE cette saison

Assisté de François Letexier et Eric Wattellier, Frank Schneider arbitrera pour la première fois un derby entre l’OL et l’ASSE. Cette saison, les Verts n’ont pas brillé les deux fois qu’ils ont croisé la route de cet Alsacien de 40 ans : défaite 4-1 à Angers, et match nul contre le Montpellier HSC à Geoffroy-Guichard (0-0). Prend un point dans le Rhône ne serait peut-être pas cette fois-ci une si mauvaise affaire pour l’escouade de Puel…