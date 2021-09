OL, ASSE : Cris marquée par la culture derby, un culture baffouée le 3 octobre ?

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Désormais entraîneur du Mans (National 1), Cris a récemment vécu son petit derby du Maine au niveau local face au Stade Lavallois (défaite 1-2). Dans Ouest-France, le « Policier » brésilien est revenu sur sa culture des derbys, lui qui a été rapidement dans le grand bain à l'occasion d'un ASSE – OL mémorable à Geoffroy-Guichard (victoire 3-2).

La haine du vert inculquée dès l'arrivée à Lyon

« On est en 2004, je viens d’arriver au club de Lyon. Le président de l’époque Bernard Lacombe me donne tout de suite le ton en me disant qu’ici, il est interdit de porter du vert. Tout le temps. Toute la saison. À l’époque, on disait que ça ne servait à rien de gagner le championnat si on perd le derby. Ça donne une idée de l’enjeu du match », raconte Cris.

Si le récit met en avant quelques approximations (le score était de 0-1 puis 2-1 pour Saint-Etienne, NDLR), le défenseur se rappelle bien de sa première : « En 2004 justement, pour mon premier derby, on perdait 2 buts à 0. Il y a toute cette pression, l’ambiance dans le stade. On finit par l’emporter 3 buts à 2. C’était un moment fort. C’était beaucoup d’agressivité sur le terrain, de l’engagement des deux côtés. Ce sont des matchs forcément particuliers ».

Pas de supporters lyonnais à Geoffroy-Guichard le 3 octobre

Par ailleurs, et on l'a appris il y a quelques minutes, la préfecture de la Loire a décidé d'interdire le déplacement des Lyonnais dans le chaudron pour le prochain derby, qui se disputera à Sainté le 3 octobre. Et ce en raison "de risques majeurs de troubles à l'ordre public".