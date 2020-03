OL – ASSE [VU DU STADE] Suivez le derby en live-texte depuis le Groupama Stadium

true

But ! Football Club vous propose un live-texte de la rencontre opposant l’ Olympique Lyonnais et l’ AS Saint-Etienne en match vedette de la 27e journée de Ligue 1.

21e : Enorme pressing des Lyonnais pour rester dans le camp stéphanois. Houssem Aouar fait un gros contre effort pour récupérer le ballon avant de lancer Marçal. Wesley Fofana devance Moussa Dembélé et dégage en corner sur un tacle. Le corner est repoussé.

18e : Parti seul en contre-attaque, Denis Bouanga tente de lober Anthony Lopes de 40 mètres. C’est loin au dessus.

15e : Houssem Aouar passe un petit pont à Loïs Diony au milieu du terrain. La suite de l’action ne donne rien malgré un ballon qui navigue entre Bertrand Traoré et Moussa Dembélé dans la surface de réparation. Le Groupama pousse.

13e : Attroupement autour de Monsieur Frank Schneider suite à un tacle de Bertrand Traoré sur Timothée Kolodziejczak. L’arbitre calme tout le monde et ne donne pas de carton.

11e : Coup de billard dans la défense ligérienne. William Saliba dégage en taclant. Le ballon est gagné très haut par les Lyonnais qui mettent la pression sur la défense de l’ASSE. Le ballon de Bertrand Traoré est trop long pour Bruno Guimaraes. Jessy Moulin peut se saisir du cuir et dégager.

9e : Centre tendu de Léo Dubois, détourné en talonnade par Timothée Kolodziejczak … dans les gants de Jessy Moulin. Sur le contre, Franck Honorat sert Loïs Diony seul dans l’axe face à Anthony Lopes. L’attaquant des Verts se précipite trop et frappe en taclant… à côté du poteau droit. Première situation stéphanoise.

6e : Les Lyonnais ont envie en ce début de match. Lucas Tousart se retrouve dans la surface en position d’ailier droit. Il balance un centre du coup de pied… qui finit loin en six mètres.

3e : Les Bad Gones appuient directement sur la rivalité avec un chant « aimable » et ce tifo :

1e : Première situation lyonnaise. Impulsion de Martin Terrier qui trouve un relai avec Marçal. Le centre en retrait trouve Lucas Tousart, seul au point de penalty, qui n’appuie pas assez sa frappe. Jessy Moulin se couche sur le ballon.

ET C’EST PARTI POUR LE 120E DERBY !!!

Deux salles, deux ambiances (Bad Gones, Lyon 1950).

Normalement, l’annonce des adversaires se fait plus tard dans le protocole. On attend l’hymne de l’OL pour remettre le direct.

La suite arrive …

Min-25 : Dans quelques minutes, on vous fera vivre en direct sur Twitter l’annonce des deux équipes ainsi que l’hymne de l’OL depuis le Groupama Stadium. On vous montrera aussi les tifos. Visiblement, les Lyon 1950 (Virage Sud) ont travaillé sur du 3D avec des câbles tirés depuis le toit du stade.

DERBY N°120 QUELQUES CHIFFRES A RETENIR

Les débats sont généralement équilibrés entre les deux équipes. En effet, depuis le premier derby opposant l’OL à l’ASSE en 1950, les Gones se sont imposés 42 fois, pour 33 nuls et 44 victoires des Stéphanois.

En revanche, le goal-average est largement en faveur des Verts (+17), eux qui ont scoré à 155 reprises lors des derbys quand les Lyonnais n’affichent « que » 138 réalisations. En moyenne, les derbys se soldent avec une moyenne de 2,46 buts/match. En espérant que ce n°120 soit animé sur le pré.

POINT COMPOS :



Côté Lyonnais, Rudi Garcia revient à une défense à quatre (4-3-3). Maxwel Cornet (touché contre la Juve) laisse sa place à Marçal. Denayer et Marcelo font la paire dans l’axe et Léo Dubois enchaîne à droite. Même milieu que face à la Juve. Devant, Karl Toko Ekambi cède sa place à Martin Terrier. Bertrand Traoré fait également son retour dans le onze.

Côté Stéphanois, Claude Puel reste sur un 3-4-3. Dans l’axe, Wesley Fofana, William Saliba et Timothée Kolodziejczak sont titularisés. Miguel Trauco et Mathieu Debuchy occupent les postes de pistons à gauche et à droite. Yann Mvila et Yohan Cabaye forme un tandem d’expérience au milieu. Devant, comme lors du match aller, Loïs Diony s’affiche en pointe, associé à la vitesse de Franck Honorat et au meilleur buteur de l’équipe Denis Bouanga.

Mis à l’écart par leurs coachs respectifs, Thiago Mendes (OL) et Stéphane Ruffier (ASSE) sont les deux grands absents du soir sur la feuille de match.

POINT SUPPORTERS :



Ce dimanche soir, il n’y a pas de supporters stéphanois (ou se prévalant comme tel) au Groupama Stadium. En effet, pour la 7e année consécutive, les fans ligériens n’ont pas été autorisé à faire le déplacement depuis le département voisin. Arrêté pris par la Préfecture du Rhône.

Une décision qui a provoqué une action « coup de poing » des Magic Fans, venus défiler à 200 dans le centre de Lyon hier … Et qui en sont venus aux mains avec des indépendants rhodaniens sur la Presqu’île lyonnaise.

Min-30 : Bienvenue sur le site But ! Football Club pour notre live texte du 120e derby OL – ASSE en direct du Groupama Stadium.