OL – ASSE : Yohan Cabaye lance le derby !

L’ASSE sera prête pour le derby

« On a fait une bonne semaine de travail. Le résultat du dernier match était très frustrant pour nous. On s’est servi de cette frustration pour bien préparer le derby. C’est un match particulier. Il va être important pour recoller. Ces gros matchs se jouent souvent sur des détails. Il va falloir jouer avec notre tête, notre cœur et beaucoup de détermination. Lyon a fait un bon résultat en Ligue des champions. On sera prêt à se battre pour obtenir un résultat. »

L’union est sacrée dans le vestiaire

Quand on enchaine de mauvais résultats on perd la confiance. Il reste trois mois de compétition. On est tous ensemble. C’est en restant unis qu’on sortira cette situation. Il reste trois mois de compétition. On est tous ensemble. C’est en restant unis qu’on sortira cette situation. Il faut être réaliste, jouer les matchs les uns après les autres pour prendre le plus de points possible. On doit regarder vers le haut. »

Cabaye enchaîne et ça lui fait du bien

« Personnellement, ça me fait du bien de pouvoir enchaîner les matchs et d’être bien physiquement. De par mon âge ou mon expérience, être un leader sur le terrain ne me fais pas peur. J’ai un rôle auprès des jeunes qui est important. Nos supporters ? Ils sont très importants. Se déplacer sans eux c’est dommage. On aurait aimé les avoir avec nous pour avoir leur soutien. »

Les jeunes doivent prendre exemple

« On a de jeunes joueurs qui sont talentueux. Il faut simplement donner des exemples. J’ai déjà vécu la situation actuelle par mon passé en Angleterre. On doit rester positif. Il faut continuer à travailler et rester patient. »

Propos recueillis sur le compte Twitter du Progrès