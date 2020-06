OL : Aulas enfin prêt à laisser du répit à Eyraud et à l’OM ?

true

Luis Fernandez, qui semble très motivé à l’idée de trouver une place d’honneur à la FFF, pense aussi que Jean-Michel Aulas (OL) en serait un formidable président.

Luis Fernandez n’en démord pas. Très remonté depuis le début de la crise sanitaire, l’ancien entraîneur du PSG estime que Noël Le Graët a participé indirectement à la cacophonie qui a alimenté les discussions des clubs français pendant cette sombre période. Les passes d’arme entre Jean-Michel Aulas (OM) et Jacques-Henri Eyraud (OM) ont notamment nourri le débat.

« Le président de la Fédération, Noël Le Graët, sur cette période, devait sortir et dire à tout ce monde: ‘Ecoutez, ce n’est pas le moment de s’exprimer, on se tait, on reste chacun chez soi, on aura l’occasion d’y revenir’, a-t-il regretté au micro de RMC Sport. Ça n’a pas été le cas, tout le monde a pris la position de se dire ‘je suis le patron, je peux m’exprimer ». Et c’est le bazar. Tous les présidents prenaient des positions. »

Luis voit bien Aulas à la présidence ce la FFF

Aulas n’a donc pas été le dernier à s’exprimer depuis trois mois mais garde un respect de Fernandez, qui le voit bien rejoindre la présidence de la FFF tôt ou tard. « Aulas, c’est un grand monsieur, c’est un grand chef, souligne-t-il. C’est quelqu’un qui a les capacités de prendre le rôle. Il défend remarquablement bien son club, il le gère bien, il lui a donné une dimension européenne. Pour qu’il puisse rassembler, il faut qu’il laisse le club de l’Olympique Lyonnais. Il le donne à Tony Parker puisqu’on parle souvent de leurs relations. Et après, il peut éventuellement postuler. Il a l’aura, la personnalité. »