OL : Aulas se tient prêt à sauter à la gorge du Stade Rennais pour Maurice

Si Florian Maurice est bel et bien ciblé par le Stade Rennais pour renforcer la cellule recrutement, l’OL ne compte pas se laisser marcher sur les pieds.

Le Point a confirmé mardi que Florian Maurice était proche du Stade Rennais. L’information est de taille puisque le magazine appartient à la famille Pinault… elle-même patronne du club breton. Le fait que l’actuel chargé du recrutement à l’OL soit en partance pour la Piverdière est donc clairement dans les tuyaux.

À Lyon, l’information est telle qu’on s’active déjà pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Hier, le nom de Bruno Cheyrou a été le premier à être avancé pour prendre la succession de Maurice chez les Gones. En CDD au PSG, où il est à la tête de la section féminine, l’ancien joueur du FC Nantes est un candidat crédible de par son passé avec Gérard Houllier à Liverpool.

L’OL se réserve le droit d’attaquer Rennes !

Rien de tout ce dossier n’est donc encore gravé dans le marbre. L’OL en est évidemment conscient et ne manquera pas de sortir les crocs pour freiner l’avancée du dossier Maurice. David Barbet, journaliste de La Une suivi par Jean-Michel Aulas, affirme ainsi que si l’intéressé « part, ce sera fin 2020 ou 2021 et que l’OL se réserve le droit d’attaquer Rennes pour concurrence déloyale ! » On a donc pas fini d’entendre parler de cette histoire…