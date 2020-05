OL : Aulas s’en prend encore au Stade Rennais !

true

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas a toujours autant de mal à accepter les dires des clubs qui sont gagnants à ses yeux de la fin de saison décidée par le gouvernement.



Jean-Michel Aulas ne désarme pas. Le président de l’OL a encore passé sa journée de samedi à alimenter le débat d’une possible reprise de la saison avec quelques tweets dont il a le secret. Las de cette discussion stérile et des rumeurs d’une cabale de certains clubs de L1 à l’égard du président de l’OL, Nicolas Holveck lui a répondu avec un certain tact.

« Il n’y a pas de cabale contre Jean-Michel Aulas ni contre l’OL, on ne peut que les respecter. Mais on ne peut pas remettre en cause une décision présidentielle. On est en démocratie. On doit appliquer ce qu’on nous demande », a résumé le président du Stade Rennais sur les ondes d’Europe 1.

« Rennes est formidablement convaincant… »

Si la démarche d’Holveck semblait constructive, avec en creux un appel à un début de dialogue avec Aulas, ce dernier l’a balayé d’un revers de main. En rappelant que son homologue breton avait beau jeu de se satisfaire de la fin de la saison prononcée en haut lieu. « Rennes est formidablement convaincant quand on sait qu’il fait partie ds club directement bénéficiaires de la décision d’arrêter le championnat à la 28 ème journée, ironise JMA sur Twitter. On a compris que la proposition du 1er ministre était basée sur une fausse date limite du 3/08 ! »