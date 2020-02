OL : Daniel Riolo prend l’OM pour taper fort sur Aulas

true

Jean-Michel Aulas reste droit dans ses bottes. Au regard de ses dernières déclarations, le président de l’OL semble persuadé que Rudi Garcia est toujours l’entraîneur idoine pour mener son équipe vers la Ligue des champions.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Daniel Riolo, entre autres, ne partage pas cet optimisme et lui a signifié ces derniers jours enclenchant une passe d’armes dont les deux hommes ont le secret. Loin de calmer le jeu, le consultant s’est servi de la bonne passe de l’OM pour appuyer sa pensée.

« Il ne faut pas raconter de sales histoires, comme à Lyon »

« L’état d’esprit est admirable à l’OM. Maintenant le podium est bouclé, les dirigeants doivent penser à l’équipe qu’ils vont construire. Il y a une sorte de dramatisation sur ce que ça peut donner cet été, affirme le polémiste au micro de RMC Sport. Si l’OM va bien en Ligue des champions et qu’il n’y a plus d’argent, tu prends acte et tu ne chouines pas et tu fais ce que tu peux. Tu ne mens pas, tu fais en sorte d’avoir une équipe digne. Il ne faut pas raconter de sales histoires, comme à Lyon où il y a un président qui raconte des salades. Marseille ne doit pas tomber dans ce piège, ils sont en panique de savoir comment ils vont aller en Ligue des champions. La question est de savoir ce que tu vas raconter à tes supporters, ne pas mentir. Il faut sortir de la com’ du Champions Project. »