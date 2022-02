OL, FC Nantes, ASSE : le Cameroun de Toko Ekambi, Castelletto et Moukoudi ratera la finale de la CAN !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Notons que le Stéphanois Harold Moukoudi est rentré dans la prolongation (99e) à la place du stoppeur des Canaris et que c'est lui qui a manqué le premier tir au but de la série avant l'ancien rennais James Léa-Siliki (Middlesbrough) et l'ancien lyonnais et marseillais Clinton Njie (Moscou) ne l'imitent dans la foulée. Héros du match ? Le portier égyptien Gabal, parti du bon côté sur les pénaltys camerounais.

En finale, l'Egypte affronterale Sénégal dimanche. Avant cela, la petite finale opposera les Lions Indomptables au Burkina Faso.