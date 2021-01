OL, FC Nantes, ASSE, PSG, OM, RC Lens : Aulas veut révolutionner la Ligue 1 après le fiasco Mediapro

Semaine après semaine, les présidents de Ligue 1 expriment leurs inquiétudes dans la presse. Orphelins de la billetterie, en raison de la crise sanitaire, les dirigeants ont vu la manne des droits TV s'envoler après le retrait de Mediapro. Pour sauver le football français, ils se creusent les méninges pour sortir de la crise.

Membre influent, et le plus ancien, Jean-Michel Aulas a une voix qui porte. Dans les Échos, le boss de l'OL a indiqué que la Ligue 1 devait s'inspirer du modèle du Top 14 : "En diminuant le nombre de clubs de l’élite et en mettant en avant un format de play-off en fin de championnat, le Top 14 de rugby a trouvé un nouveau souffle dont nous pouvons nous inspirer." Dans le championnat de rugby, les six premières équipes sont qualifiées pour des barrages, des demi-finales, et une finale.

Pour l'intéressé, la double crise est une aubaine pour le football français : "Il est difficile de se réformer en temps normal mais la crise actuelle peut créer un électrochoc. Le calendrier est forcément serré mais nous pouvons voter sur des propositions de réformes dès notre prochaine assemblée générale de juin. Et si le foot professionnel arrive avec des solutions qui permettent de contribuer au financement du foot amateur, la Fédération française de football qui aura alors son nouveau président devrait soutenir notre démarche." L'idée risque de faire parler...