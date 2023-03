OL, FC Nantes : Kombouaré et Blanc en désaccord sur une évolution de l'arbitrage

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

A l'initiative du nouveau boss des arbitres Anthony Gautier, qui veut plus de lisibilité, la sonorisation de l'arbitrage a été testée en association avec Prime Vidéo sur le match de Benoît Millot lors d'OL – FC Nantes vendredi soir (1-1). Un test qui a suscité des commentaires partagés des deux coachs.

Antoine Kombouaré s'est montré plutôt emballé par cette évolution : « Je suis favorable pour que l'on fasse ce qu'il faut, pour que tout le monde se tienne à carreau. C'est bien aussi parce que les joueurs devront mieux respecter le corps arbitral mais on entendra aussi tout ce que les arbitres diront. Il y aura plus de transparence ».

Laurent Blanc redoute une utilisation polémique de la sonorisation

Laurent Blanc était, lui, beaucoup plus sceptique : « Que l'arbitre soit en relation avec la VAR, il le faut mais après, on n'est pas au rugby. Ce n'est pas la même mentalité. Vous le savez bien. On va faire des enregistrements ? On va écouter ? Quand on sera bien poli avec l'arbitre, on ne va pas le diffuser. Qu'est ce qu'on va diffuser ? Je ne sais pas s'il y a un intérêt sincèrement. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'entendre les joueurs. Je le dis comme je pense. Ça peut être parfois... croustillant ».