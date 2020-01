OL, FC Nantes : le récital de Rayan Cherki a relancé le Mercato !

true

Rayan Cherki, on ne parle plus que de lui depuis samedi soir en France. Auteur d’une prestation majuscule à la Beaujoire contre le FC Nantes (deux buts, deux passes décisives), l’attaquant de l’OL a étalé au grand jour ses grandes qualités à tout juste 16 ans.

La partition de Cherki est tellement exceptionnelle que les dirigeants de l’OL songeraient à revoir leurs plans sur ce mercato hivernal. « J’ai peur que si on ne se renforce pas quantitativement, on soit un peu trop juste, a toutefois rappelé Rudi Garcia après la rencontre. Quand je fais jouer Maxwel Cornet latéral gauche, il ne me reste plus qu’Amine Gouiri sur le banc dans le secteur offensif. On a vraiment besoin d’au moins un joueur offensif. Rayan ? Il faut surtout que je le protège. Il n’a que 16 ans. »

Kadewere acheté au Havre puis prêté ?

Selon L’Équipe, l’OL se pose pourtant des questions sur Cherki et pourrait ne recruter qu’un seul élément offensif eu égard les sommes engagées. La piste Karl Tojo Ekambi est déjà bien engagée. Une solution évoquée serait alors d’acheter Timo Kadewere et le prêter dans la foulée au Havre. Ce dernier ne serait pas contre, et Cherki aurait tout le loisir de s’affirmer à Lyon au fil de la saison.