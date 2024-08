OL FC Nantes Mercato : le dossier Anthony Lopes réglé dans les 48 heures ?

Devenu doublure de Lucas Perri cette saison, Anthony Lopes (33 ans) quittera-t-il l’Olympique Lyonnais cet été ? Initialement, le Portugais était plutôt enclin à rester et à se battre pour regagner sa place mais l’intéressé a depuis compris qu’il n’y aurait pas de concurrence et que l’ancien portier de Botafogo s’était vu promettre la place de numéro 1.

Si ça ne se bouscule pas au portillon pour accueillir l’iconique portier lyonnais, Canal+ a annoncé, en marge d’Arsenal – OL (2-0) dimanche, qu’une solution pourrait être trouvée pour un départ dans les prochaines 48 heures.

Anthony Lopes libéré pour rejoindre Strasbourg ?

Confirmant l’intérêt (pourtant démenti par le quotidien local les Dernières Nouvelles d’Alsace) du RC Strasbourg, la chaîne cryptée estime qu’une issue positive est possible avec le club alsacien. Également en quête d’un gardien de but, le FC Nantes ne semble – en revanche – plus dans le coup.

Pour rappel, Anthony Lopes sera libéré de sa dernière année de contrat pour services rendus s’il s’entend avec un club.

