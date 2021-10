OL, FC Nantes - Mercato : les deux clubs foncent sur une pépite de Galatasaray !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

En proie à de gros soucis financiers, Galatasaray est à l'écoute des offres sur le mois de janvier. Une situation qui pousse les clubs français à s'intéresser à certaines pépites stambouliotes. C'est notamment le cas de l'OL et du FC Nantes tous deux sur les rangs pour accueillir le jeune ailier Kerem Aktürkoğlu (16 apparitions, 3 buts, 3 passes décisives pour l'instant).

Aktürkoglu pour 6 M€ en janvier ?

International A turc (5 capes, 1 but), Kerem Aktürkoğlu pourrait même faire l'objet d'une offre de 6 M€ dès janvier prochain des deux clubs de Ligue 1. C'est en tout cas ce qu'assure le média turc Fanatik qui assure que les Canaris sont particulièrement chauds à l'idée de recruter l'ailier gauche.

Initialement, Galatasaray souhaitait vendre Aktürkoglu que de un an ou deux avec l'espoir d'en tirer 20-25 M€ mais pourrait se laisser tenter par une offre beaucoup plus basse avec un gros pourcentage à la revente et des bonus. En parallèle, le club stambouliote discute d'une prolongation d'Aktürkoglu qui est aujourd'hui le joueur le moins bien payé de l'équipe première (87 000€ par an!) avec l'espoir d'y inclure une clause libératoire (15 M€).

Nantes ve Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını 6 milyon Euro ile çalacak.



(🔗 Fanatik) pic.twitter.com/EnsJxZPz2N — SaldırGALATASARAY (@SaldirGLTSRY) October 10, 2021