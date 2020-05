OL, FC Nantes – Mercato : l’option Dubois ouverte par Leonardo au PSG ?

true

Le Parisien se penche sur les potentiels remplaçants de Thomas Meunier au PSG la saison prochaine. Le latéral droit de l’OL Léo Dubois (25 ans) est cité.

Qui succèdera à Thomas Meunier au PSG la saison prochaine ? La question est en suspens, même si le latéral belge n’est pas encore parti. Malgré plusieurs appels du pied, l’intéressé ne semble malgré tout plus faire partie des plans de Thomas Tuchel pour l’exercice 2020-2021. Il faut donc que Leonardo ratisse large pour dénicher la perle rare à un poste quoi a toujours posé quelques tracas au PSG.

Le Parisien, dans son édition du jour, s’est ainsi penché sur la liste des potentiels successeurs de Meunier dans la capitale. Quelques noms reviennent sans grande surprise étant donné qu’il s’agit de pistes déjà creusées par le dirigeant brésilien ces dernières semaines. Le plus étonnant vient de l’irruption de Léo Dubois, seul latéral droit de L1 apparemment crédible avec Hamari Traoré (Stade Rennais) à avoir l’étoffe pour évoluer au PSG.

« En France, on ne voit guère que Dubois et Traoré… »

« En Italie, le meilleur pour moi cette saison est Hans Hateboer, de l’Atalanta », conseille l’agent français Yvan Le Mée. Mais à Bergame, « Leonardo aurait un œil sur Thimothy Castagne (15M€), précise le quotidien francilien. À la Lazio, Adam Marusic (27 ans) a un coût à peine plus élevé (20M€). En France, on ne voit guère que Leo Dubois (OL) et Hamari Traoré (Rennes) comme possibles successeurs de Meunier. En Angleterre, enfin, la piste menant à Ricardo Pereira (Leicester) n’est pas dénuée d’attraits quoique onéreuse (30M€). Il reste à savoir si Leonardo rouvrira ce dossier. »