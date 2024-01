OL, FC Nantes, PSG, OM, ASSE … Ce qu’il faut attendre de la fin du Mercato

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

CA VA BOUGER

Pierre Sage l’a dit : l’OL vise encore un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier. Il reste encore un peu de budget (10-12 M€) mais l’idée est aussi de dégraisser pour rester dans le cadre autorisé par la DNCG.

Si on le dit sur la sellette, Florian Maurice s’affaire surtout à finaliser les arrivées d’un défenseur central et d’un attaquant au Stade Rennais avant la fin du Mercato. Les Rouge et Noir, qui ont redressé la barre depuis quelques semaines, attendent les bonnes opportunités de fin de marché.

Le FC Nantes doit finaliser le recrutement d’un latéral gauche (Onyemaechi ou Haïdara) ainsi que le départ de Lamine Diack en MLS. Le dossier Abline (Rennes) va devoir être tranché. S’il part, une recrue offensive est possible.

Paulo Fonseca l’a annoncé : le LOSC va accueillir une ou deux recrues cette semaine. Cela concerne uniquement le secteur offensif. Dans le sens des départs, seul Akim Zedadka dispose d’un bon de sortie. Leny Yoro ne devrait pas bouger avant la fin de saison malgré le forcing de Jorge Mendes.

ILS POURRAIENT BOUGER

Au PSG, cela pourrait bouger dans le sens des départs avec certains éléments non retenus (Kurzawa, Mukiele, Lemina, Ekitike). Dans le sens des arrivées, Luis Campos est en veille pour un renfort en défense centrale mais ça coince pour Leny Yoro que le LOSC ne veut pas lâcher. De fortes chances que l’effectif de Luis Enrique reste en l’état dans le sens des arrivées…

Avec Pablo Longoria, il faut s’attendre à tout à l’OM. A priori, il n’y aura plus d’arrivées – même si Marseille est à l’affût d’un ailier - ni de départs mais la porte est ouverte pour Pape Gueye et de nombreux dossiers sont susceptibles de se décanter sur la fin (Balerdi, Vitinha, Sarr, Mughe). Tout départ devrait être compensé comme ce fut le cas pour Renan Lodi.

Le RC Lens le marché en quête d’un joueur capable d’évoluer piston gauche et défenseur central et uniquement en cas de vente de Massadio Haïdara. Sinon cela ne devrait plus bouger à part en périphérie de l’effectif (prêt de Cortes).

A l’ASSE, Olivier Dall’Oglio souhaite un ailier supplémentaire pour faire le nombre. Son directeur sportif Loïc Perrin est à l’affût des opportunités mais il faudra sans doute un départ (Rivera ?) et le renfort souhaité ne pourra débarquer qu’en prêt.

CELA DEVRAIT ETRE CALME

Maxime Dupé ayant remplacé Salvatore Sirigu, l’OGC Nice n’a pas spécialement urgence à s’activer sur la fin du Mercato. L’arrivée de Valentin Rosier (Besiktas) a compensé le possible départ de Youcef Atal.

Si les Blaugranas n’ont pas les moyens de se renforcer cet hiver, Deco cherche malgré tout une solution pour renforcer le poste de latéral gauche au FC Barcelone, affaibli par les blessures de Marcos Alonso et Alejandro Baldé. La priorité de la semaine au Barça devrait être de finaliser le transfert du suédois de Djurgarden Lucas Bergvall pour le 1er juillet prochain.

Florentino Perez n’aime pas le Mercato d’hiver et s’il y a aujourd’hui quelques trous dans l’effectif de Carlo Ancelotti (notamment en défense centrale), le mot d’ordre au sein du Real Madrid est de faire jusqu’à cet été avec les moyens du bord. Pas grand-chose à attendre de la fin du marché.

