OL : Garcia enfonce l'ASSE, drague Benzema et se méfie des Girondins

Rudi Garcia a conscience d’avoir frappé un grand coup dimanche à Geoffroy-Guichard. À froid, c’est le message que l’entraîneur de l’OL a voulu faire passer avant de recevoir les Girondins de Bordeaux vendredi en ouverture de la 22e journée de L1 (21h). « On a fait quelque chose d'exceptionnel à Saint-Étienne, nos joueurs ont été excellents, a-t-il analysé. Je suis heureux d'avoir des choix compliqués à faire toutes les semaines pour choisir mon 11. On a vite remobilisé les joueurs sur ce match de Bordeaux. On a su être constant et régulier pendant 90 minutes. J'ai apprécié que mes joueurs ne se relâchent pas. »

« On devra être à 100% comme dans le derby »

Conscient que le FCGB sera une autre paire de manches, le coach de l’OL ne préfère pas s’enflammer et veut maintenir la pression sur ses troupes. « C'est important que les 11 travaillent pour le collectif. On finira très bien le championnat si tout le groupe est concerné. J'ai souvent signalé l'apport des entrants. J'ai voulu passer le message inverse ce week-end, a-t-il constaté. Il faut mettre les individualités dans les meilleures conditions pour s'exprimer. On est capable de changer de système. Il ne faut pas être trop lisible pour l'adversaire. Bordeaux est un très bonne équipe, cohérente. C'est une équipe de qualité. On devra être à 100% comme dans le derby. Après Metz, le message était général. Mes joueurs ont bien réagi et les entraînements étaient de qualité. Tous les joueurs doivent tout donner pour être titulaire sur chaque match. »

Garcia drague Benzema

Pour affronter les Girondins, l’OL pourra compter sur les retours de Maxwel Cornet et Lucas Paqueta. Houssem Aouar reste incertain mais Garcia semble optimiste. « Ça progresse bien, on verra demain », a-t-il ajouté. Enfin, l'entraîneur des Gones a évoqué un possible retour de Karim Benzema dans le futur comme son ancien agent l'a laissé entendre en début de semaine. « Un retour de Karim Benzema ? Cela serait fantastique pour le club si il revenait, a-t-il souri. Je suis heureux qu'il est encouragé Tino avant le derby. J'ai trouvé ce message super. »