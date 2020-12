OL : Garcia révèle l'objectif en fin de saison, un retour en grâce d’Aouar à Metz ?

Le feuilleton Houssem Aouar semble touche à sa fin. Sanctionné récemment par l’OL et Juninho pour avoir refusé de se décrasser sur un terrain trop gras, le milieu offensif de l’OL a compris le message et a mis les bouchées doubles cette semaine à l’entraînement.

« Il postule, il a bien travaillé cette semaine, a expliqué Rudi Garcia en conférence de presse. J'ai plusieurs options, notamment pour remplacer Thiago Mendes qui sera suspendu dimanche. Moussa Dembélé est tout le temps à fond, il bosse. On attendait tous ce but, on est content pour lui. On a besoin de lui et de tout le monde. Maintenant, il faut respecter Metz, qui est une bonne équipe. Il faudra gagner, d'autant plus qu'il y aura des confrontations directes entre équipes du haut de tableau. »

Concernant les ambitions de l’OL à plus long terme, Garcia a été clair : le podium et rien d’autre. « On aurait préféré jouer la coupe d'Europe cette année. Après c'est vrai que les équipes qui jouent la coupe d'Europe peuvent perdre des points en championnat, a-t-il ajouté. L'objectif est d'être dans les 3 premiers. On ne parle pas de titre, il faut faire preuve d'humilité. C'est très serré. On doit continuer à gagner des matchs. »