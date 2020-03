OL : le Stade de Reims, victime désignée des Gones ?

true

L’OL n’a pas tenu la distance. Après avoir affiché un visage conquérant contre la Juve en C1 (1-0) puis face aux Verts en L1 (2-0), les Gones viennent d’enchaîner deux revers cuisants. En demi-finale de la Coupe de France, le PSG est ainsi venu rosser l’OL chez lui (5-1) avant que le LOSC affiche sa supériorité sur ses terres dimanche en championnat (1-0).

Avec cette nouvelle défaite, Lyon compte désormais dix points de retard sur le podium alors qu’il reste dix matches à disputer avant la fin de la saison. « C’est une très mauvaise opération mathématique. Il reste 10 matchs, 30 points. Effectivement, on en a dix de retard, c’est beaucoup. Il faut être conscient de ça. Après, tant que mathématiquement c’est encore possible, c’est à nous de repartir de l’avant et d’enchaîner le plus de victoires possibles », a reconnu Rudi Garcia après la rencontre.

Guimarães veut rebondir face au Stade de Reims

Bruno Guimarães ne semble quant à lui pas encore totalement convaincu que la course au podium est pliée. La réception du Stade de Reims vendredi en ouverture de la 29e journée de L1 (20h45) est ciblée pour un rebond rapide. « On doit passer à autre chose et penser déjà au prochain match, a-t-il affirmé. Pour la qualification en Ligue des champions, ce n’est pas fini, il reste encore beaucoup de matches et on aura des occasions de se rapprocher. Pour cela il faudra gagner le prochain match à la maison. » Le Stade de Reims est prévenu.