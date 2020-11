OL, LOSC, Girondins : ils sont dans l’équipe type de la 11e journée de L1

Les Girondins de Bordeaux sont peut-être de retour ! On attendra encore un peu avant d’être totalement affirmatifs mais les hommes de Jean-Louis Gasset ont affiché de sérieux progrès vendredi en allant surprendre le Stade Rennais au Roazhon Park en ouverture de cette 11e journée de L1 (1-0).

Hatem Ben Arfa a été l’auteur de l’unique but de la rencontre et figure dans l’équipe type brossée par L’Équipe. Le meneur de jeu des Girondins hérite de la note de 7/10. Marcelo, auteur d’un match solide à Angers à l’OL (1-0), écope de la même considération après avoir notamment remporté 3 duels aériens et intercepté 5 ballons (record de son équipe en Anjou).

En attaque, l’attaquant du Montpellier HSC Andy Delort a écoeuré les défenseurs du RC Strasbourg en signant un doublé de la tête (4-3) et fait équipe avec Yuzuf Yazici. Dans la lignée de son excellente partition à Milan en Ligue Europa (3-0), le milieu offensif turc du LOSC a fait exploser le FC Lorient hier en clôture avec un doublé, une passe décisive et 7 centres à son actif (4-0).