OL, LOSC : les deux clubs dans la charrette de la crise sans C1 en 2020-2021 ?

true

Pierre Rondeau s’est exprimé sur la situation en Ligue 1, dans Le Monde. L’économiste du sport ne semble pas très optimiste pour certains gros bras du championnat.

L’OL ne sera sans doute pas épargné par l’éventualité d’un mercato différé. Quelle que soit l’issue de cette saison, L’Équipe annonce que les Gones s’attendent déjà à quelques offensives sur plusieurs de ses joueurs majeurs. Déjà sollicité cet hiver, Moussa Dembélé (23 ans) devrait par exemple disposer d’un bon de sortie cet été mais devrait être à l’abri des potentielles conséquences économiques d’une saison perturbée par la pandémie de coronavirus.

Houssem Aouar et Memphis Depay pourraient également donner du souci à Jean-Michel Aulas. L’heure est pourtant à résoudre le problème de la suite de la saison, pour laquelle le président de l’OL voit de moins en moins d’issues positives. En cas d’arrêt du championnat et du gel du classement, Lyon ne serait pas qualifié pour la Ligue Europa. Tout comme le LOSC… ce qui pourrait faire entrer les deux clubs dans des difficultés financières non prévues au départ.

Pierre Rondeau : « Après trois semaines d’inactivité, certains clubs crient déjà famine et alertent sur une faillite généralisée » -> https://t.co/FJ6KpnQnRB #Girondins #KingStreetOut pic.twitter.com/pLqFetxIcQ — Girondins4ever #SenSortirSansSortir (@Girondins4ever) April 5, 2020

« Si un club échoue sportivement, est relégué en Ligue 2 ou ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, comme Monaco, Lyon ou Lille, il aura derrière une difficulté supplémentaire à rembourser les traites, estime l’économiste du sport Pierre Rondeau dans Le Monde. Après trois semaines d’inactivité, certains clubs crient déjà famine et alertent sur une faillite généralisée, donc on pourrait mettre en avant la faiblesse de ce modèle. Mais ce serait aller vite en besogne, car ce modèle n’est pas responsable de la crise. Cette épidémie est un élément perturbateur extérieur, qui frappe toutes les économies du monde, toutes les entreprises. »