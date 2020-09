OL, LOSC - Mercato : Galtier favori pour remplacer Garcia en 2021 !

Dimanche (21h), l'OL jouera un match important face à l’OM. Mal en points, les Gones doivent impérativement éviter une nouvelle défaite, eux qui n'ont pris que six points depuis le début de la saison et pointent en 11e position. Le souci, c'est qu'ils ne vont pas aborder l'Olympico dans les meilleures dispositions, l'avenir de plusieurs joueurs étant incertain, de même que celui de Rudi Garcia.

Comme déjà évoqué tard hier soir, L’Équipe fait savoir que le coach de l’OL ne devrait pas être reconduit à la fin de son contrat en juin 2021. Le manque de beau jeu et de résultats probants ne passe plus en interne, où la communication officielle reste néanmoins en place pour sauver les apparences en public. À moins d'une avalanche de mauvais résultats, l’ancien entraîneur de l’OM ne sera toutefois pas licencié. Pour prendre sa succession, en juin, plusieurs noms circulent déjà, même si personne à Lyon n'a encore fait d'approche pour un autre technicien.

La piste Blanc déjà enterrée à l’OL

« Christophe Galtier plaît à peu près à tous les dirigeants, mais il faudra payer une indemnité pour le coach du LOSC, puisque son contrat court jusqu'en 2022, rappelle le quotidien sportif. Lucien Favre (62 ans, Dortmund) est peut-être le plus séduisant pour l'OL, reste à connaître la volonté du Suisse. Jorge Sampaoli est également apprécié. Les noms de Marco Rose (Mönchengladbach), Peter Bosz (Leverkusen) et Roberto De Zerbi (Sassuolo) pourraient être débattus, en cours de saison, car ils correspondent au profil souhaité. » Enfin, la piste menant à Laurent Blanc semble d’ores et déjà enterrée.