OL, LOSC – Mercato : un crack du Celtic Glasgow serait visé !

D’après le 10 Sport, Odsonne Edouard (Celtic Glasgow, 22 ans) serait ciblé par deux clubs de Ligue 1 : l’OL et le LOSC.

Moussa Dembélé et Victor Osimhen très courtisés et potentiellement au cœur d’un gros transfert à l’été 2020, l’OL et le LOSC scrutent le marché en quête d’un nouveau grand buteur pour le futur. Si l’on en croit « Le 10 Sport », Gones et Dogues auraient la même cible en tête : Odsonne Edouard (Celtic Glasgow, 22 ans). Il faut dire que l’ancien Titi du PSG crève les compteurs en Ecosse depuis deux saisons (22 buts cette année, 15 réalisations la précédente).

Trop cher pour Lille, très concurrentiel pour Lyon ?

Reste que, pour les deux clubs français, les négociations avec le Celtic s’annoncent tendues. Malgré la crise sanitaire du Covid-19, le prix de l’international Espoirs tricolore n’a toujours pas baissé. Le club de Glasgow attendrait entre 30 et 40 M€ de son buteur. Une somme qui pourrait restreindre les pulsions du LOSC et de Luis Campos. Pas forcément celles de l’OL…

Mais sur ce dossier, Lyon et Lille doivent faire face à une solide concurrence. Le Borussia Dortmund serait intéressé en cas de départ d’Erling Haaland. Deux clubs de Premier League – Everton et Arsenal – ainsi que le RB Leipzig seraient également sur le coup. Affaire à suivre.