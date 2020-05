OL, LOSC – Mercato : un nouveau club de L1 débarque sur Bambu

true

Cible de l’OL et du LOSC au mercato, le défenseur central brésilien Robson Bambu (22 ans) est aussi dans le collimateur de l’OGC Nice !

Le flop Joachim Andersen (23 ans) pourrait avoir de la concurrence la saison prochaine. Le stoppeur danois de l’OL, décevant depuis son arrivée en provenance de la Sampdoria de Gênes l’été dernier, pourrait voir débarquer un certain Robson Bambu.

Pas toujours titulaire à l’Atletico Paranaense mais dont le potentiel est très intéressant aux yeux de Juninho, le défenseur brésilien (22 ans) attire également l’œil du LOSC en France. Nice-Matin indique dans ses colonnes que l’OGC Nice est également sur sa trace afin de compenser le départ de Malang Sarr, lequel a d’ores et déjà indiqué qu’il quitterait la Côte d’Azur libre de tout contrat cet été.

L’OGC Nice a les moyens de ses ambitions au Mercato

De son côté, le LOSC verrait en Bambu un remplaçant idéal à Gabriel, courtisé par le PSG, Everton ou encore Chelsea et plus récemment le Real Madrid. En cas de départ, Gérard Lopez pourrait même récupérer une manne (entre 20 et 30 M€) qui pourrait lui permettre de devance l’OL et l’OGC Nice sur le dossier Bambu. À moins que le club azuréen, peu impacté par la crise du moment, ne soit en mesure d’investir en masse.