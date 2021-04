OL, LOSC, PSG : le 3e de Ligue va supporter de Manchester United

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cette année, la course a la Ligue des Champions est vraiment haletante en Ligue 1 avec le LOSC, le PSG, l'AS Monaco et l'OL à la lutte pour les trois premières places. Si le 4e risque de perdre très gros en fin de saison, le 3e n'aura pas forcément la vie facile. En effet, pour la première fois depuis 2017, le représentant français pourrait avoir à passer par le 3e tour de qualification et les barrages de C1.

Sauvée par les victoires en Ligue Europa de l'Atletico Madrid en 2018, de Chelsea en 2019 et du FC Séville en 2020, la Ligue 1 n'a plus qu'une option pour que son 3e accède directement à la Ligue des Champion 2021-22 : que Manchester United remporte la C3. L'Ajax Amsterdam désormais éliminée, il ne reste en effet plus que les Red Devils en lice pour une qualification directe à la Ligue des Champions.

L'AS Rome, Arsenal et Villarreal, des vainqueurs qui n'arrangent pas les Français

Les trois autres qualifiés n'ont plus que la Ligue Europa pour décrocher un sésame en C1. Neuvième de Premier League (avec 10 pts de retard), Arsenal n'a quasiment aucune chance de revenir « Big 4 ». Tout comme l'AS Roma (7e de Série A avec 7 pts de retard sur le 4e) et Villarreal (7e de Liga avec 15 pts de retard).

Si l'une de ses trois équipes venait à battre Manchester, alors le 3e de Ligue 1 devra en découdre sur deux tours avec le 3e du championnat portugais ou les seconds d'autres championnats secondaires (Russie, Belgique, Ukraine, Pays-Bas, Turquie, Autriche, Danemark, Ecosse, République Tchèque). En demi-finale, Manchester United sera opposé à l'AS Roma. Arsenal défiera Villarreal.

Rappelons que, même s'il finit 3e ou 4e, le PSG dispose d'un joker supplémentaire pour accéder directement à la prochaine Ligue des Champions... Mais il faudra remporter l'actuelle.