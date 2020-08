OL – Manchester City (3-1) : Mbappé (PSG) applaudit les Gones et détruit les anti-L1 !

true

Sur Twitter, Kylian Mbappé a réagi à l’énorme exploit de l’OL face à Manchester City (3-1) samedi soir. Il a aussi tancé les critiques de L1.

Kylian Mbappé est aussi efficace avec un clavier de smartphone qu’il ne l’est sur un terrain. En seulement deux mots, deux émojis et une mention, la star du Paris Saint-Germain a fait passer plusieurs messages à l’issue de la qualification de l’OL face à Manchester City (3-1) en quart de finale du « final 8 » de la Ligue des Champions.

Tout d’abord, le natif de Bondy s’est payé la tête des observateurs, qualifiés de clowns par un émoji, et remettant en cause le niveau de la Ligue 1, trop souvent réduit à une « farmers league » (comprenez une ligue seulement bonne à former des joueurs).

Ensuite, en bon patriote, Kylian Mbappé a applaudi Lyon pour l’exploit. Il faut dire qu’en l’espace de quelques jours, les Gones ont écarté la Juventus de Cristiano Ronaldo à Turin et le City de Pep Guardiola. Prochaine étape : l’ogre munichois…