OL – Mercato : Aulas a encore assuré un coup d’avance sur l’OM

Ces dernières années, l’OL a fait de sa formation l’un de ses point forts. Tout le contraire de l’OM, qui pioche encore dans ce domaine bien précis.

La crise sanitaire frappe l’OM au porte-feuille. Jacques-Henri Eyraud travaille d’ailleurs d’arrache-pied pour réduire les salaires des joueurs mais n’a pas encore trouvé de terrain d’entente avec certains cadres du vestiaire. En attendant, il faudra peut-être aussi s’asseoir autour d’une table après la crise pour discuter de l’avenir de ses jeunes pousses.

Les joueurs du centre de formation seront peut-être ainsi ceux qui sauveront les finances de l’OM, qui pourra s’appuyer sur eux à moindre frais. Encore faut-il savoir les conserver. À l’heure actuelle, on ne peut pas dire que ce soit la priorité des dirigeants du club phocéen… contrairement à la politique de l’OL.

« Contrairement à l’OL, à l’OM, on oublie de travailler »

« On n’a eu aucune nouvelle, souffle un agent dans La Provence. Aucun jeune ne sait ce qu’il va devenir. Contrairement à l’OL qui fait signer ses joueurs, à l’OM, on oublie de travailler. Comme d’habitude. » Du côté de La Commanderie, on assure qu’il n’y aura pas de problème pour ceux qui étaient sûrs de rester. En revanche, il y a une grosse incertitude pour ceux qui étaient en ballotage. Les cas de Nkounkou et Nassim Ahmed sont en suspens, alors que Richard et Souaré devraient se voir proposer un contrat pro rapidement.