OL - Mercato : comment Aulas a dérouté Valbuena de l’OM

Mathieu Valbuena le dit lui-même dans L’Équipe : il a trouvé à l’Olympiakos un deuxième OM. Alors que l’ancien milieu offensif de l’OL affrontera son ancienne équipe mercredi en Ligue des champions, il est revenu sur son transfert chez les Gones il y a cinq ans. À cette même époque, c’est pourtant vers l’OM qu’il aurait rêve de revenir. Jean-Michel Aulas s’est alors présenté pour le convaincre de signer à Lyon.

« Je voulais revenir à l’OM, oui »

« Je ne regrette pas mon choix d’avoir signé à Lyon (en 2015) parce que je ne pouvais pas rester en Russie. J’aurais aimé revenir à l’OM, mais ça n’avait pas été possible, assure Valbuena dans le quotidien sportif. Je voulais revenir à l’OM, oui, mais je n’ai pas senti un intérêt réciproque de la part des dirigeants de l’époque (Vincent Labrune). J’étais dans une situation où je devais partir de Russie à cause des problèmes financiers du club (Dynamo Moscou). Jean-Michel Aulas m’a appelé et m’a fait cette proposition. Je pouvais venir dans un bon club, avoir un bon contrat, jouer la Ligue des champions. Je me suis quand même posé beaucoup de questions parce que je savais ce que les gens allaient se dire. Le choix a été très dur, mais je l’assume. »