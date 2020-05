OL – Mercato : la date du départ de Florian Maurice au Stade Rennais se précise

true

Futur directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice sait à peu près quand il pourra y poser ses valises, lui qui est toujours sous contrat à l’OL.

Le Stade Rennais a entamé sa révolution. Ce lundi, jour du déconfinement en France, Nicolas Holveck a ainsi pu poser ses valises en Bretagne, lui qui était coincé en Principauté depuis le début de la crise sanitaire.

La deuxième étape de la révolution des Rouge et Noir passe par Florian Maurice, attendu prochainement dans un rôle de directeur technique en provenance de l’OL. Si personne ne veut vraiment se mouiller pour annoncer cette arrivée, sous peine de froisser encore plus le teigneux Jean-Michel Aulas, la prise de fonctions de Maurice se précise.

Maurice attendu à Rennes le 27 mai au plus tard ?

Selon L’Équipe, l’arrivée de l’homme fort du recrutement de l’OL ces dernières années pourrait ainsi être au plus tôt ce vendredi, au plus tard le 27 mai, selon les sources du quotidien sportif. Au centre des discussions figurera le milieu international Espoirs Eduardo Camavinga (17 ans, sous contrat jusqu’en 2022), ciblé par le PSG et le Real Madrid au mercato d’été.