OL – Mercato : un attaquant du Stade Rennais visé pour remplacer Lacazette ?

En fin de contrat en juin prochain, Alexandre Lacazette (30 ans) quittera probablement Arsenal. Si l'OL est désireux de récupérer son ancien avant-centre et l'a fait savoir par la voix de son Etat-major, le dossier s'annonce quand même délicat avec une concurrence internationale prête à fondre sur le natif de Mermoz.

Terrier dans le viseur des Gunners

Du côté des Gunners, la page est en tout cas sur le point d'être tournée... Et on a déjà quelques idées pour la suite. Si le nom de Victor Osimhen (Naples) est le plus souvent cité pour prendre la suite de Lacazette, le média britannique Football London avance une nouvelle piste en Ligue 1 - un ex de l'OL qui plus est - : Martin Terrier (Stade Rennais, 25 ans).

Déjà auteur de 16 buts en 28 matchs de Ligue 1, l'ancien joueur de Lille et de Strasbourg aurait tapé dans l'oeil des scouts d'Arsenal prêts à payer 20 M€ pour le récupérer. Pas sûr que Rennes, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2025, ne l'entende de la même oreille. Affaire à suivre donc...

Alexandre Corboz

Rédacteur