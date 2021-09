OL, OGC Nice, LOSC : Galtier et le successeur désigné d'Aulas décrochent un titre de prestige

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Entraîneur du LOSC champion de France en 2021, Christophe Galtier a reçu une récompense prestigieuse hier à Paris. En effet, celui qui est actuellement sur le banc de l'OGC Nice a reçu le trophée de Manager sportif de l'année tous sports confondus à la 8e cérémonie des Trophées Sport & Management. Un trophée remis sous la haute autorité de Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale.

« Sûrement le trophée pour lequel j'ai le plus de fierté »

Sur Eurosport, « Galette » a confié sa grande fierté d'avoir reçu un tel honneur : « C’est différent des autres prix que j’ai pu remporter. Évidemment, c’est toujours lié aux résultats et à la performance. Avoir des résultats, gagner des matches, gagner des titres, on parle souvent d’entraînement. Mais derrière l’entraînement, derrière l’entraîneur, il y a le management, il y a le manager. Je suis très fier de ce trophée-là, c’est sûrement le trophée pour lequel j’ai le plus de fierté parce que lorsque l’on parle de management, on parle d’humain, d’une aventure humaine. De transmettre des valeurs, échanger, partager ».

Au palmarès 2021 de ce prix, on retrouve aussi un proche collaborateur et ami de Jean-Michel Aulas : Tony Parker. En effet, pour son travail à la tête du LDCL ASVEL, l'ancien champion de NBA a reçu le trophée de dirigeant sportif de l'année. Une première distinction d'envergure pour « Tipi », lequel se sait attendu pour prendre la suite de JMA dans quelques années à l'OL.

Hier soir, Tony Parker a reçu le Trophée de Dirigeant sportif et Christophe Galtier celui de Manager Sportif aux Trophées Sport & Management 2021, évènement dont SBB est partenaire



Replay de la cérémonie organisée à l'Assemblée Nationale ➡️https://t.co/RpVafSQjFY#TSM2021 pic.twitter.com/4iTJ1dzVVG — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) September 30, 2021