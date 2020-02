OL – OM (1-0) : Garcia s’en contente, Villas-Boas déplore l’élimination et donne du neuf sur Payet

true

Si le spectacle n’était pas au rendez-vous hier soir entre l’OL et l’OM (1-0), cela n’empêche pas Rudi Garcia d’avoir le sourire. Le coach rhodanien a rappelé que, dans ce genre de match, seul le résultat importait : « C’est une victoire méritée, nous n’avons pas eu énormément d’occasions, mais quand on joue une équipe qui n’a encaissé aucun but en Championnat en 2020 il ne fallait pas s’attendre à autre chose. On est qualifiés dans toutes compétitions, On est satisfaits, je suis très content pour mon groupe », a-t-il glissé, saluant les performances de ses entrants et s’enthousiasmant des retours à venir : « Ce soir nous avions sept absents, un tiers de l’effectif pas présent. On va bientôt récupérer Dubois et Guimaraes, ce ne sera pas de trop pour ces quatre compétitions ».

Villas-Boas : « Notre unique chance de gagner un trophée cette année… »

Du côté d’André Villas-Boas, c’était la soupe à la grimace. Le Portugais a compris que, quoi qu’il arrivait aujourd’hui, l’OM sortirait de la rencontre sans titre mais se focalise désormais sur l’essentiel : « C’était notre unique chance de gagner un trophée cette année, on est triste car je voulais jouer cette compétition jusqu’à la fin. Mais l’objectif principal est le Championnat, on va continuer. On peut se focaliser sur le Championnat, bien préparer les matches et avoir du temps pour récupérer l’équipe. Et bien préparer le match de Lille, qu’on peut repousser à douze points si on gagne dimanche. On a fait un très bon travail jusqu’ici. On va le reprendre, se préparer pour le match de dimanche ».

« Pas grand chose » pour Dimitri Payet, pas encore forfait pour le LOSC

Conscient de l’étroitesse de son effectif, le « Special Two » – qui a vu des joueurs fatigués face à Lyon – a déploré le « peu de profondeur, de finition en attaque ». Il a aussi donné des nouvelles de Dimitri Payet, sorti sur blessure et remplacé par le jeune Marley Ake : « Sa blessure, ce n’est pas grand-chose a priori. On va faire des examens mais je pense que ça va. Oui, je pense qu’il pourra jouer avec nous dimanche. Quand il a senti la contracture, il est venu m’en parler au bord du terrain, et on l’a tout de suite remplacé ». Rassurant à priori.