OL, OM, ASSE, FC Nantes : 4 mesures radicales étudiées en haut lieu contre les supporters

Les nouveaux incidents survenus dimanche entre l’OL et l’OM ont fait tirer la sonnette d’alarme en haut lieu. Le gouvernement s’est ainsi saisi de l’affaire à bras-le-corps en organisant une réunion d’urgence ce matin place Beauvau.

« Nous avons convenu de travailler ensemble sur quatre sujets, a assuré Gérald Darmanin dans des propos relayés par RMC Sport. Le premier, c’est celui de la question de l’interdiction des stades. La question de la sécurisation en elle-même des stades, avec les caméras de vidéo-protection, les filets de protection. La Ligue et la fédération y travaillent. La question évidemment de la sécurité privée puisque nous devons améliorer encore le contrôle à l’accès aux stades et puis enfin la question la plus importante comme on l’a vu dimanche, celle de savoir qui arrête un match, comment on arrête un match, quelles responsabilités pour arrêter ce match entre le rôle essentiel de l’arbitre et le rôle du préfet car il y a une question d’ordre public lors que l’on évacue des stades de 60 000 personnes. »

Nouvelle réunion au sommet dans 15 jours

Le ministre de l'Intérieur a précisé qu’une nouvelle réunion aura lieu dans quinze jours, avec des décisions qui devraient rapidement être actées. « Nous avons convenus de travailler très rapidement et dans quinze jours, dans le même format, nous retrouver afin de formuler au premier ministre et aux instances dirigeantes de notre football des propositions, a-t-il poursuivi. Notre envie est de travailler ensemble pour changer les règlements si les présidents veulent en discuter, permettre la rapidité d’une décision mais aussi pour pouvoir rendre un certain nombre de décisions dans quinze jours pour pouvoir très rapidement évacuer la minorité agissante qui pollue le beau spectacle. Plutôt que de céder à l’émotion qui nous étreint tous lorsqu’un spectacle est gâché, nous préférons travailler sérieusement dans la perspective de quinze jours. »

En attendant de réelles avancées contre les débordements, Dimitri Payet (34 ans) était encore absent à l'entraînement de l'OM ce matin. Le milieu de terrain marseillais a été la cible d'un jet de bouteille dimanche lors d'un triste Olympico interrompu dès la 4e minute au Groupama Stadium.

🎙 "A chaque fois que je vais au stade, je me dis : 'Heureusement que j'ai emmené mon fils au rugby plutôt qu'au football'".



Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports. #ApollineMatin pic.twitter.com/6PYBVvZaLD — RMC (@RMCinfo) November 23, 2021