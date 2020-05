OL, OM : Aulas a le démon contre Eyraud et croit encore à une reprise !

true

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, ne baisse pas les bras et croit encore possible que la Ligue peut revenir sur sa décision d’arrêter le championnat de France.

Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à baisser les bras. Premier à avoir émis l’hypothèse d’une saison blanche au début de la crise sanitaire, le président de l’OL n’est finalement pas passé si loin. À la différence près que son club ne jouera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Ce qui a le don de le mettre en rage et de continuer à le faire militer pour une reprise cet été.

« Il le faut », assène-t-il dans L’Équipe. JMA n’a d’ailleurs pas apprécié la position du gouvernement et de la Ligue à cet effet. « Le LFP a cru devoir arrêter le championnat alors qu’on pouvait attendre 15 jours, 3 semaines jusqu’à début juin pour savoir si les entraînements individuels et collectifs pouvaient reprendre, peste Aulas. L’UEFA nous avait mis sur la voie avec les play-off. On a pris une solution injuste et erronée juridiquement. »

« Il a attaqué ma dignité et mes qualités humaines »

Autre sujet qui a mis le président de l’OL en furie : les insultes proférées par Jacques-Henri Eyraud, son homologue de l’OM, dans une tribune au JDD, et compte le poursuivre en justice. « Il a attaqué ma dignité et mes qualités humaines », explique Aulas. Monté sur ressorts, comme toujours.