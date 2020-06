OL, OM : Aulas et Eyraud sont Verts, ils sont pris la main dans le sac !

true

Distendues au plus fort de la crise sanitaire, les relations entre Jean-Michel Aulas (OM) et Jacques-Henri Eyraud (OM) se sont resserrées… autour d’un projet écologique.

On a arrêté de compter les coups bas entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud. Pendant la crise sanitaire, ceux-ci se sont multipliés alors que la situation sanitaire ne s’y prêtait pas. Du coup, forcément, les présidents respectifs de l’OL et de l’OM ont perdu de leur crédibilité chez leurs supporters.

Pour se refaire une bonne réputation auprès du grand public, quoi de mieux que de s’investir dans la défense de l’environnement ? Dans son édition du jour, L’Équipe dresse un constat des mesures prises ces derniers mois par les clubs de L1 pour favoriser le développement écologique en France.

La L1 s’est mise au Vert

On apprend par exemple qu’au Stade de Reims, la nourriture proposée aux supporters est locale et de saison. L’OM, l’OL, le LOSC, les Girondins, ainsi que le Parc des Princes et l’Allianz Riviera, vont proposer minimum 50 % d’alimentation responsable, à savoir une offre de restauration certifiée, de saison, dont l’approvisionnement est de préférence local, régional, puis élargi aux territoires proches.

« Le but est de vendre des aliments de meilleure qualité et de soutenir toute une économie locale tout en réduisant les émissions de CO2 », précise le quotidien sportif. Peut-on aussi espérer de ces mesures qu’elles réduisent les effets nocifs des sorties de certains présidents de L1 ?