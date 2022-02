OL - OM : Dembélé a fait chavirer l’Olympico, les notes du match

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

En lumière (version OL)

Dembélé (non noté) : annoncé forfait à cause du Covid, l’attaquant rhodanien a changé le match à son entrée… Amenant la présence dans la surface qui manquait à Lyon et inscrivant un but sublime, se jouant de William Saliba à l’entrée du temps additionnel (89e). Le héros du match.

Shaqiri (6) : Sans Aouar et Paqueta devant lui, l’international helvète avait une chance de se montrer. Hors de rythme, peu tranchant dans ses appels et maladroit sur coup de pied arrêté pendant une heure, le “Shaq” s’est réveillé ensuite pour inscrire le but de l’égalisation… de la tête (77e).

Gusto (6) : Profitant du basculement dans l’axe du capitaine Léo Dubois, le jeune Lyonnais a pu jouer dans son meilleur registre et il a sans doute été l’un des meilleurs Gones. Passeur décisif sur le but de l’égalisation d’un joli centre en première intention. Remplacé par Bradley Barcola (84e).

Cherki (5) : certes pas franchement aidé par l’animation autour de lui, l’Espoir lyonnais n’a pas réédité ses bons matchs européens ou avec les Bleuets. Jamais réellement dangereux et bien muselé par William Saliba, sa meilleure situation est une frappe de 70 mètres à l’heure de jeu. Il fut beaucoup plus intéressant en soutien de Moussa Dembélé sur la fin.

Emerson (4) : du fait des nombreux absents, l’Italien se retrouvait milieu offensif. S’il a fait le travail dans le repli, le joueur prêté par Chelsea n’a pas beaucoup pesé au moment de se retrouver dans le sens du but.

En lumière (version OM)

Guendouzi (6) : Premier buteur de la partie d’une tête rageuse au premier poteau (10e), le milieu prêté par Arsenal n’a, une nouvelle fois, pas compté ses efforts. Le meilleur Marseillais de l’Olympico.

Payet (5) : Dans ce genre de match, on attend du maître à jouer phocéen qu’il fasse des décisions. Ce mardi soir, c’était service minimum pour le Réunionnais, discret dans le jeu mais auteur du corner décisif pour Mattéo Guendouzi (10e). Disparu lors du deuxième acte.

Saliba (5) : Auteur d’une prestation impeccable pendant 89e minutes, en mode patron, l’ancien Stéphanois s’est fait jongler par Moussa Dembélé sur le but du 2-1. Un geste qui ternit son bilan.

Ünder (4) : Plutôt en forme ces dernières semaines, le Turc a été moins en vue au Groupama Stadium. Serait-il émoussé de sa débauche d’énergie du début d’année et (déjà ?) de la cadence des rencontres ?

L.Peres (4) : Jorge Sampaoli l’a dit, le Brésilien a besoin de souffler et l’arrivée de Sead Kolasinac (non qualifié ce soir) est en ce sens. A Lyon, le Brésilien a parfois eu du mal face à la vitesse de Malo Gusto. Le but lyonnais vient d’ailleurs d’un centre en première intention du piston rhodanien.

Les notes :

OL : Lopes (5) - Dubois (5,5), Boateng (6), Lukeba (6) - Gusto (6 , puis Barcola (84e)), T.Mendes (4), Caqueret (6), Henrique (5) - Shaqiri (6), Emerson (4, puis Dembélé (63e)) - Cherki (5).

OM : P.Lopez (6) - Lirola (5), Saliba (5), Caleta-Car (5), L.Peres (4) - Rongier (5), B.Kamara (6) - Ünder (4, puis Milik (86e)), Guendouzi (6), L.Henrique (4, puis Harit (70e)) - Payet (5).