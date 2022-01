OL – OM : deux dates se dessinent pour l'Olympico, un coup de vice de Longoria ?

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

L'OM débouté en appel par la FFF, l'Olympico Lyon – Marseille devrait bel et bien se jouer... Mais il est encore nécessaire de chercher une date. Pour l'heure, la Commission des compétitions de la LFP ne se précipite pas et attend de savoir si le club marseillais tente à nouveau une manœuvre devant le CNOSF pour obtenir match gagné.

D'après L'Equipe, la Ligue attend le feu vert de l'OM pour proposer ou non la date du mercredi 19 janvier. Dans l'éventualité où le club olympien prenait son délai incompressible de 15 jours pour statuer alors la proposition portera sur une programmation au mercredi 26 janvier. Une date qui n'arrange pas franchement l'OL.

La date du 26 janvier désavantage l'OL mais...

En plus des joueurs déjà partis à la CAN (Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere), les Gones pourraient être amenés à composer sans Lucas Paqueta et Bruno Guimarães, sélectionnables en équipe du Brésil pour la trêve de janvier en Amérique du Sud.

Si l'OM souffrirait aussi potentiellement de quelques départs à cette date (Gerson, de la Fuente), Lyon serait bien plus affaibli avec l'envol de deux nouveaux titulaires indiscutables. D'après le quotidien sportif, Marseille ne fera toutefois pas le calcul pour jouer contre les intérêts de Lyon mais plutôt dans le sien en fonction de son calendrier. Rappelons que, contrairement à l'OL, Marseille doit disputer deux matchs de Coupe d'Europe en février face à Qarabag Agdam (le 17 et le 24)... et reçoit Montpellier en Coupe de France le 29 janvier en plein pendant cette fameuse trêve sud-américaine. L'OM souhaitera-t-il vraiment s'infliger 8 matches en 31 jours ?

