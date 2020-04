OL, OM : duel musclé et olympique pour deux ados prometteurs

false

Entre l’OL et l’OM, la lutte fait également rage au sujet de très jeunes joueurs. C’est actuellement le cas en coulisses avec bon nombre de coups bas.

C’est un article fort intéressant que propose ce matin l’Equipe sur la lutte que se livrent désormais les clubs de Ligue 1 au sujet des très jeunes joueurs. En l’occurrence, entre l’OL et l’OM concernant Kalil Rekaoui et Djibrail Dib. Le premier, âgé de 14 ans, était au centre de formation de l’Olympique de Marseille avant de le quitter pour retourner dans son club d’origine, Marignane-Gignac.

Numéro 10, et doté d’un talent certain, ce très jeune joueur continue aujourd’hui de s’entraîner avec le Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence, où il a été sélectionné après avoir brillé lors des six tours de détection début 2019. Et comme nous l’apprend le quotidien sportif, Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, a piqué une belle colère lorsqu’il a appris que son ancien pensionnaire allait s’engager avec l’OL, à l’horizon de la saison 2021-2022 !

Djibrail Dib, de l’OL à l’OM ?

L’OM, toutefois, pourrait à son tour jouer un vilain tour à l’OL. Avec un certain Djibrail Dib, âgé de 17 ans, et qui s’est récemment vu proposer un premier contrat pro par l’OL. Problème, les deux parties ne sont pas encore parvenues à un accord et Dib vient tout juste de s’adjoindre les services des mêmes agents que le milieu de terrain de l’OM, Valentin Rongier.