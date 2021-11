OL - OM : imbroglio autour de l’arbitre, Daniel Riolo recadre sèchement Aulas

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

La scène devient tellement habituelle qu’elle pourrait finir par ne plus choquer personne. Hier, un dérapage a encore eu lieu en tribunes dès l’entame de l’Olympico lorsque un jet de bouteille sur Dimitri Payet a interrompu la rencontre (4e). Vers 22h45, après moult rebondissements, le match a finalement été arrêté par Ruddy Buquet. « Ma décision a toujours été de ne pas reprendre le match, a-t-il affirmé au micro d’Amazon Prime. Il y avait des considérations autres à prendre en compte, pour des raisons sportives évidentes, j’ai décidé de ne pas reprendre la partie. Il y a le terrain et l’extra-sportif et la décision in fine m’est revenue. »

Jean-Michel Aulas expliquait, lui, dans un argumentaire pas toujours convaincant pour un président qui a plusieurs fois plaidé pour le retrait de points, que « l’arbitre a demandé de reprendre », avant de reculer devant « une réaction vigoureuse des Marseillais qui ne comprenaient pas. » Pour le président de l’OL, « on pouvait reprendre sans problème, l’individu a été arrêté. Dommage qu’il n’y ait pas eu de caméras dans le vestiaire marseillais, il y aurait eu des choses à voir. »

Toujours aussi véhément, JMA s’est même présenté à l’antenne de RMC Sport en fin de soirée où il a tenu le même discours avant de se faire clasher par Daniel Riolo. « La Préfecture dit que ce n’est pas elle qui décide, la LFP répond que ce n’est pas elle non plus ! Mais c’est quoi ce sketch, a soufflé le polémiste. Aulas est au-delà du naufrage ! Buquet dit clairement qu’il a menti ! On a mis la pression sur l’arbitre... il ne savait même pas que le speaker allait annoncer la reprise ! L’affaire est gravissime... »

