OL, OM : Jean Lucas s'enflamme pour Sampaoli et se paie Rudi Garcia !

Dans un entretien à L'Equipe, Jean Lucas (Stade Brestois, 22 ans) s'est longuement confié sur les coachs qu'il a croisé dans sa jeune carrière. Le Brésilien a notamment évoqué Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur de l'OM, côtoyé à Santos et qu'il retrouve ce samedi en Ligue 1.

« Il a été très important. Il m'a donné l'opportunité d'exploser au Brésil. J'espère qu'il sera content de me voir, parce que moi je suis très content. Il compte pour moi. En 2019, j'étais à Flamengo, dans mon club, ma ville, j'avais fait environ 25 matches. Et il m'a appelé pour le rejoindre à Santos mais je ne voulais pas. À Rio, tout le monde me connaissait, j'avais mes amis... Mais mon père m'a dit que ça pourrait changer ma vie. Et c'est vrai : en seulement quatre mois, Sampaoli a changé ma vie », a glissé le jeune milieu de terrain, persuadé de la réussite de l'Argentin à Marseille.

« Rudi Garcia ne m'a pas fait confiance »

En pleine renaissance en Bretagne grâce à Olivier Dall'Oglio qu'il adore (« Je pense qu'il va aller dans un plus grand club, plus tard »), Jean Lucas est beaucoup moins fan de Rudi Garcia avec qui il a quelques comptes à régler : « Le coach (Rudi Garcia) ne m'a pas fait confiance, voilà. Il ne me faisait pas jouer. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, ce qu'il s'est passé là-bas. Mais j'ai toujours continué à travailler, je savais qu'un jour un club viendrait me chercher pour me faire jouer, que j'aurais l'opportunité de montrer que je suis un bon joueur. C'était frustrant pour moi à l'OL. Les rares fois où j'entrais, j'entrais pour deux minutes. Mais tu peux faire quoi en deux minutes ? Tu ne peux rien faire. C'était tout le temps comme ça. Je touchais un ballon, et c'était terminé ».

Pour autant, Jean Lucas reste fidèle à l'OL : « J'ai encore trois ans de contrat à Lyon. Les choses peuvent changer, j'espère retourner là-bas après mon prêt et montrer que je peux jouer. Et cette saison, s'ils sont champions, je serai champion aussi, car j'ai joué quelques matches. Ma tête est à Brest, bien sûr, mais si je peux aider l'OL je le fais. Je peux marquer lors de la dernière journée contre le PSG par exemple (rires). Comme ça, je participe ! »