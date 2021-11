OL - OM : l’argument choc de Mandanda pour annuler le match, Aulas ne s’en remet pas !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

On n’a pas encore fini d’entendre parler de l’Olympico de dimanche, annulé en raison des incidents survenus suite au jet de bouteille sur Dimitri Payet dès la 4e minute. Suite à l'arrêt du match, beaucoup de choses ont déjà été dites. Dans son édition du jour, L’Équipe revient sur cette triste soirée et déroule le scénario. On y apprend les arguments de Steve Mandanda au moment de l'évocation d'une reprise : pas d'équité sportive, puisque le meilleur joueur devait sortir, obligeant l'OM à déjà effectuer un remplacement.

Interlocuteur privilégié de Ruddy Buquet en raison de l’absence légitime du capitaine Payet, le gardien olympien a fait mouche même si plusieurs joueurs de l'OM sont apparus dans les couloirs pour manifester vigoureusement leur colère, à commencer par les bouillants Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi.

Ce qui aurait également aidé à annuler le match a été le fait de constater que le stade avait commencé à se vider, rendant les arguments de troubles évoqués par le préfet lors de l'évacuation moins inquiétants. Depuis, Jean-Michel Aulas enrage et veut absolument rejouer l’Olympico. L’affaire est loin d’être gagnée.

💥 Exclusivité CANAL !



🗣 "C'est évident (...) il y a eu pression sur l'arbitre du match Ruddy Buquet"



🎙Tony Chapron s'exprime sur les incidents d'hier soir pedant l'#Olympico #OLOM pic.twitter.com/23W8fyL8Ba — Late Football Club (@LateFootClub) November 22, 2021