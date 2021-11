OL - OM : l’odieuse confidence d’Aulas à Payet après les incidents

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Alors que la commission de discipline a déjà pris une première mesure à titre conservatoire après les incidents survenus dimanche entre l’OL et l’OM, on en sait désormais bien plus sur leurs coulisses. Réunie hier, celle-ci a ainsi sanctionné Lyon d’un match à huis clos total à titre conservatoire.

Par ailleurs, Tony Chapron a dévoilé les coulisses entre le moment où le match a été arrêté et où Ruddy Buquet a décidé de l’annuler vers 22h45. On apprend notamment que l’officiel a été mis sous pression par ses interlocuteurs qui n’ont eu de cesse de se renvoyer la balle pour se décharger de toutes responsabilités.

Une connivence entre le Préfet et Jean-Michel Aulas a été sous-entendue par l’ancien arbitre français, ce qui est tout sauf une surprise quand L’Équipe précise que le président de l’OL, « tout en souhaitant un prompt rétablissement à Payet, n’a pas manqué de glisser au capitaine de l’OM que son état de santé n’était pas été si inquiétant. » L’intéressé a pourtant été touché en pleine tête.

La une du journal L'Équipe du mardi 23 novembre

Lire l'édition du jour > https://t.co/PqpFywvZtW pic.twitter.com/ZUrt2wQy8q — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 23, 2021