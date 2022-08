OM, OL - L'oeil de Denis Balbir : "Marseille et Lyon, deux projets différents mais bien pensés"

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

"Parmi les rencontres du week-end, on a pu constater que les deux Olympiques, à savoir l'OL et l'OM, avaient su répondre présent. Et ce n'est pas si étonnant au regard de ce qui a été mis en place ces derniers mois. Les deux projets ne sont pas comparables, on le sait, et je pense même qu'aujourd'hui l'effectif marseillais est au-dessus de ce qu'il y a à Lyon.

Mais d'un côté, il y a un chamboulement presque total avec, à l'arrivée, des joueurs costauds et un certain Alexis Sanchez devant, qui n'est plus à présenter. De l'autre, des choix forts avec les retours d'enfants du club et, semble-t-il, un entraîneur, Peter Bosz, qui sera enfin écouté dans ses consignes. On aimerait croire que tous les joueurs lyonnais se sentent concernés. Avec une saison sans Europe, ça peut vraiment donner quelque chose de bien.

"Plus que les récents résultats, ce sont surtout les projets mis en place qui me laissent penser à une bonne saison pour les deux clubs"

A Marseille, au-delà des nouvelles têtes, il va surtout falloir que Igor Tudor découvre les arcanes de la L1 et du club si particulier dans lequel il est. Mais il semble, pour l'instant, bien décidé à appliquer ses principes et ne pas se laisser guider certains choix. La force de caractère du groupe contre Nantes, alors que les Marseillais évoluaient à 10 contre 11, laisse penser que les joueurs adhèrent à sa méthode. C'est intéressant. Reste à bien gérer la fin du mercato estival et quelques dossiers, dont celui de Milik, qui ne doivent pas être ratés.

Autre considération, et comment ne pas la prendre en compte, il est également possible que l'OL et l'OM profitent de quelques coups de moins bien d'autres clubs pour s'installer en haut de tableau. On écarte le PSG de la course, bien entendu, mais si on s'arrête sur Lille, Monaco, qui refera une série de victoires au cours de la saison, ou encore le Stade Rennais, on s'aperçoit que les deux Olympiques ont largement les moyens de se hisser dans le peloton de tête. Et plus que les récents résultats, ce sont surtout les projets mis en place qui me laissent penser à une bonne saison pour les deux clubs."