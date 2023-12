OL, OM : la liste de la Côte d’Ivoire est tombée, elle arrange bien les Olympiques

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Après avoir déployé une pré-liste très élargie de plus de 50 noms, Jean-Louis Gasset a tranché ce jeudi sur le groupe des 27 joueurs convoqués par la Côte d’Ivoire pour sa CAN organisée à domicile (13 janvier – 11 février).

L’OM et l’OL épargnés par Gasset

Si la plupart des médias s’attardent surtout sur l’absence médiatique de Wilfried Zaha (Galatasaray, 31 ans), du fait de soucis relationnels, l’ancien coach de l’ASSE a fait quelques choix forts arrangeants bien l’OL ou encore l’OM. En effet, ni Sinaly Diomandé (qui va pouvoir régler son départ en janvier), ni Paul Akouokou, ni Bamo Méïté (qui permet à Gennaro Gattuso de ne compter que sur la seule absence de Chancel Mbemba en défense centrale) n’ont été appelés cette fois-ci.

Trois joueurs de L1 convoqués, Krasso aussi

Dans un groupe très expérimenté avec de nombreux ex de Ligue 1 (S.Fofana, Aurier, Gradel, N.Pépé…), il n’y a finalement que trois éléments évoluant dans l’élite française : Jérémie Boga (Nice), Oumar Diakité (Reims) et Wilfried Singo (AS Monaco). A noter la présence de l’ancien Stéphanois Jean-Philippe Krasso malgré son déclassement récent à l’Etoile Rouge de Belgrade.

🚨 OFFICIEL : La LISTE de la 🇨🇮 Côte d’Ivoire pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/8CZKpKDGDI — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 28, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life